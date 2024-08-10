Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу в столице Казахстана, где обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Встреча состоялась в рамках шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, сообщает TDH.

Главы государств выразили удовлетворение возможностью обсудить текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества, основанного на принципах доверия, равенства и взаимной выгоды. Сердар Бердымухамедов отметил, что взаимодействие между Туркменистаном и Узбекистаном охватывает различные сферы, включая экономику, торговлю, транспорт и культуру.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность открытия Торговых домов на территории обоих государств и проведения экономических форумов для укрепления партнёрства. Особое внимание было уделено транспортной сфере, где страны могли бы объединить усилия для создания условий, способствующих интеграции транспортных систем Центральной Азии, Китая, Европы и Ближнего Востока.

Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества, включая поставки туркменской электроэнергии и природного газа в Узбекистан.

Лидеры отметили успешное развитие культурно-гуманитарных связей, подчеркнув их роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.