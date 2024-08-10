В октябре в Туркменистане пройдут Дни культуры Казахстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший с рабочим визитом в Астану, встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи, прошедшей при участии членов делегаций двух стран, было объявлено о проведении в октябре Дней культуры Казахстана в Туркменистане, сообщила информационная программа «Ватан».

Неотъемлемой составляющей туркмено-казахстанских отношений является культурно-гуманитарная сфера, представители которой регулярно встречаются и участвуют в международных мероприятиях, проводимых в обеих странах. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что 25-27 июня текущего года состоялись Дни культуры Туркменистана в Казахстане, а в октябре планируется проведение аналогичного мероприятия в Туркменистане.

В продолжение встречи президенты обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув традиционно дружественные отношения между народами двух стран, основанные на добрососедстве, равноправии и взаимной поддержке. Туркмено-казахстанское партнёрство продолжает динамично развиваться, обретая новое конкретное наполнение и раскрывая большой потенциал для дальнейшего сотрудничества.