В Будапеште прошла совместная встреча деятелей культуры Туркменистана и Венгрии

В Венгрии продолжаются Дни культуры Туркменистана. Вчера в Будапеште в «Доме Наследия» состоялась совместная встреча деятелей культуры Туркменистана и Венгрии.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участники говорили о развитии туркмено-венгерских отношений в самых различных направлениях, в частности, в сфере искусства и культуры.

Особо было отмечено, что некоторые стихи известного венгерского поэта Шандора Пётефи переведены на туркменский язык. Деятели культуры обеих стран подчеркнули широкое празднование в этом году 300-летнего юбилея классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. Дни культуры Туркменистана в Венгрии придадут дополнительный импульс изучению бесценного философско-поэтического наследия Махтумкули, вошедшего в золотую сокровищницу мировой литературы, уверенно отмечали участники.

Представители Туркменистана также рассказали о развитии библиотечной, издательской деятельности в стране, отмечает источник.