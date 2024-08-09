Футболисты юношеской сборной Туркменистана U17 примут участие в чемпионате CAFA-2024

Сборная Туркменистана по футболу среди юношей до 17 лет примет участие в чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который пройдет с 17 по 24 августа в Душанбе.

Турнир соберет команды из шести стран Центральной Азии: Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для туркменских футболистов это мероприятие станет важной частью подготовки к предстоящему в октябре отборочному раунду Кубка Азии 2025 года среди юношеских команд. В группе «D» турнира квалификации соперниками Туркменистана будут сборные Таиланда, Индии и Брунея.

Жеребьевка группового этапа чемпионата CAFA-2024 состоится 15 августа, после чего будет опубликован полный календарь игр. Все матчи турнира будут доступны для просмотра в прямом эфире на YouTube-канале CAFA, сообщает Оргкомитет турнира.