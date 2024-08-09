Туркменистан был представлен на международном форуме «Такси» в Москве

В Москве прошел XII Международный Евразийский форум «Такси», в котором приняла участие делегация из Туркменистана. Это ежегодное мероприятие, посвященное вопросам развития рынка и законодательства в сфере такси и городской мобильности.

Делегация из Туркменистана, в составе которой были представители агентства «Туркменавтоулаглары», стала частью насыщенной деловой программы форума, сообщили в Агентстве.

Более 1500 участников из разных стран Евразии – главы таксопарков и агрегаторов, представители власти, автомобильных концернов, IT-компаний и эксперты – обсудили актуальные проблемы отрасли, включая реализацию закона о такси, нехватку водителей, внедрение цифровых решений и другие важные темы.

Помимо этого, в рамках мероприятия была развернута представительная выставочная экспозиция новинок автомобильной и IT-индустрии.