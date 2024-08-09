Профшколы Туркменистана открыли двери для будущих абитуриентов

В эти дни в Туркменистане продолжается прием документов от абитуриентов в средне-профессиональные учебные заведения. Для поступающих доступен широкий выбор учебных заведений по всей стране, предлагающих разнообразные специальности.

Среди них финансово-экономические школы в каждом велаяте, учебные заведения в сферах торговли, авиации, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, туризма, банковского дела, строительства, железнодорожного и морского транспорта, энергетики и других отраслей.

В этом материале Turkmenportal рекомендует будущим абитуриентам рассмотреть следующие учебные заведения:

1. Байрамалийская агропромышленная средне-профессиональная школа предлагает 11 специальностей, связанных с сельским хозяйством, экономикой и новыми технологиями. Школа расположена в городе Байрамали и осуществляет набор с 15 июля по 19 августа 2024 года. Срок обучения составляет 2 года.

Контактная информация:

адрес: г. Байрамали, улица Талыплар, 1

телефоны: 6-38-19, 6-07-84, 6-38-41

2. Речная средне-профессиональная школа агентства «Туркмендениздеряёллары» в городе Туркменабат набирает студентов на 13 специальностей, связанных с морским и речным транспортом, строительством, логистикой и информационными технологиями. Прием документов также проводится с 15 июля по 19 августа 2024 года.

Контактная информация:

адрес: г. Туркменабат, ул. Гурбансолтан эдже, 21

телефоны: 7-44-52, 3-63-63

3. Ашхабадская финансово-экономическая среде-профессиональная школа объявляет набор на 6 специальностей, включая бухгалтерский учет, финансы, экономику и налогообложение. Срок обучения составляет всего 2 года. Подать документы можно с 15 июля по 19 августа 2024 года.

Контактная информация:

адрес: г. Ашхабад, проспект им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова (1987), 112

телефоны: 49-64-29, 49-64-25, 49-00-52

4. Техническое среднее-профессиональное училище государственного концерна «Туркменхимия» в городе Туркменабат предлагает 11 специальностей, связанных с энергетикой, химической промышленностью, строительством и другими техническими направлениями. Прием документов также осуществляется с 15 июля по 19 августа 2024 года.

Контактная информация:

адрес: г. Туркменабат, посёлок Амуль, ул. Достлук, 20

Телефоны: 7-17-25, 7-91-04

5. Ашхабадская средне-профессиональная школа туризма объявила о наборе студентов на шесть востребованных специальностей. Прием документов осуществляется до 19 августа 2024 года. Среди предлагаемых направлений гостиничный сервис, туристические услуги и др. Срок обучения составляет всего два года, а для студентов из велаятов предусмотрено общежитие.

Контактная информация:

адрес: г. Ашхабад, улица 2105/5 (Маммет Гурбанова), 33

тел.: 76-74-14, 76-75-15, 76-75-05

Абитуриентам, заинтересованным в получении востребованных профессий и успешном карьерном старте, настоятельно рекомендуется не откладывать подачу документов на последний момент и воспользоваться оставшимся временем для тщательной подготовки к вступительным экзаменам.

С полным списком учебных заведений Туркменистана, в которых продолжается прием документов от абитуриентов, можно ознакомиться по этой ссылке.

Кроме того, с планом приема на 2024/2025 учебный год и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Turkmenportal в разделе «Справочник».