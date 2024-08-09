Минниханов поделился новыми фото своего алабая Акдоста

Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов порадовал своих подписчиков в Telegram новыми фотографиями своего алабая Акдоста.

На снимках видно, как алабай, имя которого переводится с татарского как «Белый друг», заметно вырос со времени, когда Президент ассоциаций «Туркменские алабаи» и «Международной ассоциации ахалтекинского коневодства» Сердар Бердымухамедов подарил его Минниханову в 2021 году.

«Бозау кадәр үсте, фил кадәр ашый хәзер Акдус» («Стал ростом с телёнка, ест, как слон»), – подписал Минниханов.

Напомним, в начале текущего года алабай Акдост стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».