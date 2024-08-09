Государственное объединение «Туркменхалы» изготавливает ковры на заказ
Ковровщики государственного объединения «Туркменские ковры» могут соткать для вас ковры с любыми узорами и в любых размерах, согласно вашему желанию.
Также вы можете приобрести ковры различных видов в магазинах торговых центров «Туркменхалы».
Кроме того, ковры можно приобрести через Государственный коммерческий банк «Халкбанк» с использованием льготного кредитования. Приобретенные ковры будут доставлены вам на дом службой доставки «Туркменпочта».
- ТЦ «Туркменхалы»: г. Ашхабад, проспект Независимости, дом 94. Телефоны: 44-68-68; 44-68-78.
- Магазин «Алтын гёль» Торгово-ремесленного центра «Алтын асыр», г. Ашхабад, проспект Гёроглы, дом 77. Телефон: 92-21-56.
- Адрес магазина «Туркменхалы»: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, дом 110. Телефоны: 93-65-67; 93-44-09.
- Адрес магазина «Халы»: г. Ашхабад, проспект Гёроглы, дом 5. Телефон: 92-25-50.
- Магазин «Туркменхалы» в 2-м пассажирском терминале Международного аэропорта Ашхабада. Телефон: +99365635884.