Государственное объединение «Туркменхалы» изготавливает ковры на заказ

Ковровщики государственного объединения «Туркменские ковры» могут соткать для вас ковры с любыми узорами и в любых размерах, согласно вашему желанию.

Также вы можете приобрести ковры различных видов в магазинах торговых центров «Туркменхалы».

Кроме того, ковры можно приобрести через Государственный коммерческий банк «Халкбанк» с использованием льготного кредитования. Приобретенные ковры будут доставлены вам на дом службой доставки «Туркменпочта».