В Туркменистане изданы новые книги, посвященные истории изучения творчества Махтумкули Фраги

К 300-летию Махтумкули Фраги в Туркменистане вышли новые книги, посвященные изучению творчества поэта.

Книга главного научного сотрудника Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули АН Туркменистана Гурбанджемал Ильясовой под названием ХХ asyrda Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň öwrenilişi представлена для участия в конкурсе на соискание премии Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Книга состоит из трех глав, в которых обобщен материал о многих иностранных и туркменских исследователях поэзии Махтумкули Фраги, дан анализ новых аспектов изучения его поэтического мира. Центральное место в работе отведено научной деятельности академика Баймухаммеда Каррыева — одного из основоположников туркменской школы махтумкуливедения.

Неоценимому вкладу академика Баймухаммеда Каррыева в изучение творчества великого поэта посвящена еще одна книжная новинка этого года Görnükli magtymgulyşynas, выпущенная издательством «Ылым». В книге отмечается, что работы Б.А. Каррыева послужили основой для дальнейших разработок продолжателями его идей, способствовали зарождению нового для туркменской науки направления – «махтумкуливедения», развитию туркменской филологической науки в целом.