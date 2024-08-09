В Сербии построят музей Новака Джоковича

В Сербии запланировано строительство музея, посвященного известному теннисисту Новаку Джоковичу. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, проект находится на стадии подготовки и вскоре начнется его реализация.

Недавно 37-летний Джокович одержал победу на олимпийском теннисном турнире в Париже, переиграв в финале испанца Карлоса Алькараса. Эта победа сделала его самым возрастным чемпионом Олимпийских игр в мужском одиночном разряде с 1988 года.

Вучич подчеркнул, что музей будет не только данью уважения достижениям Джоковича, но и привлечет дополнительных туристов в страну. Президент отметил, что популярность сербского теннисиста распространяется далеко за пределы Сербии, вплоть до Китая, где его ракетка считается ценным подарком.

На счету Новака Джоковича, занимающего вторую строчку мирового рейтинга, 99 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Он стал третьим теннисистом после Андре Агасси и Рафаэля Надаля, кому покорился карьерный «Золотой шлем». Также Джокович является семикратным победителем Итогового турнира ATP и обладателем Кубка Дэвиса 2010 года.