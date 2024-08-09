В Китае 9-летняя девочка стала одной из лучших мастеров кунг-фу

В Китае 9-летняя девочка удивила всех на взрослом конкурсе шаолиньского кунг-фу. Чжан Сюйсуань соревновалась наравне с 124 более взрослыми участниками и в итоге стала одной из 10 победителей, получив титул «Звезда шаолиньского кунг-фу». Об этом сообщает gazeta.ru ссылкой на Oddity Central.

Как рассказал ее тренер, Чжан занимается кунг-фу уже 4 года и постоянно совершенствует свои навыки, обладая при этом «стальным характером». Несмотря на изнурительные тренировки до поздней ночи перед соревнованиями, девочка никогда не жалуется на усталость или сложность занятий.

Своим выступлением на конкурсе юная Чжан Сюйсуань поразила членов жюри и зрителей своей пластикой и мастерством владения шаолиньским кунг-фу.