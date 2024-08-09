В Венгрии состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана

В Будапеште вчера состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана.

Как сообщает ТДХ, по поручению Президента Сердара Бердымухамедова в Будапешт направилась творческая делегация мастеров искусств, деятелей культуры и искусства, представителей киноиндустрии, специалистов музейного дела и журналистов из Туркменистана.

Перед началом торжественного мероприятия посетители осмотрели подготовленную выставку, где под звуки национальной мелодии ознакомились с музейными ценностями, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана.

На официальной церемонии открытия, выступавшие отмечали важность проводимых мероприятий по дальнейшему укреплению дружеских туркмено-венгерских отношений.

В рамках культурной акции туркменская делегация примет участие в Курултае – празднике сохранения древних традиций гуннских и тюркских народов, который пройдет в местечке Бугац 9-11 августа.

Торжественное открытие памятника великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги также пройдет в рамках Дней культуры Туркменистана в Венгрии.