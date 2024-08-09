В Великобритании отказались выдать загранпаспорт девочке с именем в честь «Игры престолов»

В Великобритании шестилетняя девочка столкнулась с трудностями при получении загранпаспорта из-за необычного имени, выбранного в честь персонажа популярного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Mail.ru со ссылкой на nypost.com.

Мать ребенка рассказала, что была «совершенно подавлена», когда ее дочери Кхалиси отказали в выдаче документов. Причиной стало то, что данное имя является торговой маркой, принадлежащей студии Warner Brothers, создателям сериала.

Однако, после того как инцидент получил широкую огласку в СМИ, представители паспортного стола связались с семьей и сообщили, что проблема улажена. Теперь маленькая Кхалиси сможет получить свой загранпаспорт.

Тем не менее, мать девочки по-прежнему недовольна сложившейся ситуацией. Из-за задержки с документами семье пришлось отменить планировавшуюся поездку в Диснейленд, что повлекло за собой финансовые трудности.