Эксперты МОМ провели в Туркменистане мероприятия по теме миграции и изменения климата

Международная организация по миграции провела в Туркменистане ряд мероприятий в рамках проекта «Учет взаимосвязи миграции, окружающей среды и изменения климата в процессах национального планирования, связанных с климатом».

В мероприятиях приняли участие государственные служащие высшего и среднего звена из соответствующих национальных учреждений на региональном и национальном уровне, которые повысили свой потенциал и понимание управления мобильностью людей в контексте адаптации к изменению климата. Об этом сообщает издание newscentralasia.net.

Так, эксперты МОМ совместно со специалистами Венского университета провели встречи с руководящим составом Министерства охраны окружающей среды, Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по статистике, Государственной миграционной службы, Государственного комитета по водному хозяйству, Государственной ассоциации животноводства и птицеводства для подробного ознакомления с недавно разработанным Дополнением по мобильности населения к Техническому руководству РКИК ООН по процессу планирования национальной адаптации, которое призвано поддержать Туркменистан в интеграции вопросов мобильности населения в процессы национального планирования и отчетности по адаптации к изменению климата.

Также эксперты МОМ предоставили консультации и поддержку соответствующим государственным заинтересованным сторонам в подготовке к предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), осветив достижения и проблемы, с которыми сталкивается Туркменистан в решении вопросов, связанных с факторами миграции, вызванными изменением климата.

Кроме того, эксперты МОМ провели в городе Дашогуз семинар по методологии обследования домохозяйств, разработанной МОМ совместно с экспертами Венского университета в преддверии проведения гендерно-чувствительного тематического исследования по взаимосвязи изменения климата и мобильности населения в Дашогузском велаяте. Данное тематическое исследование призвано изучить вопросы взаимосвязи между решением людей переехать или оставаться на месте в контексте воздействия изменения климата в различных условиях. На семинаре была представлена подробная информация о различных аспектах предстоящего тематического исследования, целях исследования, методологии, рассмотрены инструменты сбора и анализа данных, отмечает источник.