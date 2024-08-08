Туркменские таможенники изучили работу Контрольно-аналитического центра в Ташкенте

Делегация Государственной таможенной службы Туркменистана в составе начальника отдела технического обеспечения и сотрудников отдела автоматизации таможенных процедур посетили Ташкент для изучения опыта по созданию Центра таможенного оформления, а также ознакомления с принципами работы таможенных постов в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.

Члены туркменской делегации посетили Центр таможенного оформления при Таможенном комитете Республики Узбекистан. Здесь они ознакомились с работой Центра обработки данных, постом удаленного электронного декларирования, колл-центра, отделами таргетирования и управления рисками. Информационная система здесь интегрирована с базами данных иностранных ведомств, местных министерств и ведомств, субъектов внешнеэкономической деятельности, авиакомпаний.

В рамках визита туркменские представители ознакомились с процессом работы постов внешнеэкономической деятельности «Аркбулок» и «Чукурсай тех контора», а также приграничного поста «Яллама».

Данная поездка имела важное значение для развития двустороннего сотрудничества и для применения позитивного опыта Узбекистана в создании Контрольно-аналитического центра, отмечает источник.