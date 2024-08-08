Студенты-медики Туркменистана прошли практику в вузах России и Беларуси

Для студентов Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева организовано практическое обучение в высших учебных заведениях России и Беларуси. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Так, группа студентов-четверокурсников лечебного факультета туркменского вуза проходила практику на базе клинических учреждений Астраханского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России. Практика была организована в рамках Меморандума между двумя профильными вузами Туркменистана и России о взаимном сотрудничестве в сфере медицинской науки и образования.

В рамках практики для туркменских студентов были организованы целевые экскурсии в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и по достопримечательным местам Астрахани. В рамках своей стажировки туркменские студенты также посетили Офтальмологический центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где смогли применить свои навыки в отделениях терапии, кардиологии, медицинской реабилитации, приёмном отделении и, что немаловажно, были удостоены похвалы от местных врачей и преподавателей.

Программа стажировки студентов туркменского медуниверситета была обогащена также экскурсиями в симуляционные центры других вузов Астрахани, где им демонстрировали новейшие образцы симуляционного оборудования, используемого при интерактивном обучении.

Другая группа студентов Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева проходила двухнедельную профессиональную практику в Белорусском государственном медицинском университете на базе «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии», непосредственно в некоторых его отделениях.

Будущие туркменские врачи учились проводить осмотры, медицинские манипуляции, работать с медицинской документацией, на практике применяя полученные в вузе знания. Всё это время их курировали опытные наставники, которые помогали им сформировать клиническое мышление, обогащали их навыки общения с пациентами и их родственниками, учили экстренно принимать решения.

В Беларуси туркменским студентам повсюду было оказано радушное гостеприимство, их с удовольствием принимали в дружные профессиональные коллективы, делясь с ними лучшим опытом профессиональной работы, отмечает источник.