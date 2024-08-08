Опубликован список средних профессиональных учебных заведений Туркменистана, где продолжается прием документов
Опубликован полный список средних профессиональных учебных заведений Туркменистана, в которых продолжается прием документов от абитуриентов.
Согласно информации, абитуриенты и их родители могут ознакомиться с перечнем заведений различных направлений, включая финансово-экономические, агропромышленные, нефтегазовые, транспортные и другие специализированные школы.
Прием документов продлится до 19 августа.
В опубликованном перечне представлены полные адреса и контактные телефоны каждого учебного заведения, что облегчает процесс подачи документов для поступающих.
Turkmenportal приводит полный список учебных заведений:
1. Финансово-экономические средние профессиональные школы:
Ахалского велаята:
- Адрес: г. Геоктепе, ул. А. Аннаниязова, 89
- Тел.: 4-70-60, 4-70-61, 4-70-62
Балканского велаята
- Адрес: Балканский велаят, г. Кизыл-Арват, ул. Д. Азади, 1 «ç»
- Тел.: 5-14-44, 5-14-40, 5-14-39
Дашогузского велаята
- Адрес: г. Дашогуз, «Меркез-1», 5/2
- Тел.: 9-09-22
Лебапского велаята
- Адрес: г. Туркменабат, ул. Гурбансолтан эдже, 22
- Тел.: 3-99-65, 3-99-68
Марыйского велаята
- Адрес: Марыйский велаят, г. Байрамали, ул. Райдашлык, 5
- Тел.: 6-92-96, 6-92-97
Ашхабадская
- Адрес: г. Ашхабад, проспект им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова (1987), 112
- Тел.: 49-64-29, 49-64-25, 49-00-52
2. Торгово-кооперативная школа Министерства торговли и внешнеэкономических связей:
- Адрес: г. Ашхабад, ул. 2060 (Аба Аннаева), 51
- Тел.: 36-85-32, 36-83-28
3. Школа подготовки авиационного персонала агентства «Туркменховаёллары»:
- Адрес: г. Ашхабад, аэропорт
- Тел.: 23-34-21
4. Балканабатская нефтяная средняя профессиональная школа:
- Адрес: Балканский велаят, г. Балканабат, ул. Атамурата Аннанияз оглы, 11
- Тел.: 3-12-20, 7-01-25, 7-01-26, 7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14
5. Агропромышленные средние профессиональные школы:
Туркменабатская
- Адрес: г. Туркменабат, улица Зелили, 1 «А»
- Тел.: 9-88-12, 9-89-56, 9-87-71
Ашхабадская
- Адрес: г. Ашхабад, ул. 2070 (Тегеранская), 6
- Тел.: 34-91-24, факс: 34-91-79
Дашогузская
- Адрес: г. Дашогуз, улица Ёлчы, 370
- Тел.: 6-45-58
Байрамалийская
- Адрес: г. Байрамали, улица Талыплар, 1
- Тел.: 6-38-19, 6-07-84, 6-38-41
6. Ашхабадская средняя профессиональная школа туризма:
- Адрес: г. Ашхабад, улица 2105/5 (Маммет Гурбанова), 33
- Тел.: 76-74-14, 76-75-15, 76-75-05
7. Специализированная банковская школа им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова:
- Адрес: г. Ашхабад, улица 1916 (Б. Аннанова), 129
- Тел.: 28-71-56, 28-71-66
8. Ашхабадская строительная средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Ашхабад, Гурбансолтан эдже шаёлы, 10
- Тел.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82
9. Ашхабадская cредняя профессиональная школа железнодорожного транспорта:
- Адрес: г. Ашхабад, ул. 2035 (Кемине), 84
- Тел.: 94-31-47
10. Ашхабадская механико-технологическая средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Ашхабад, улица 2052 (Хыдыра Деряева), 4
- Тел.: 36-49-20, 36-04-16
11. Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Ашхабад, улица Огузхана, 13
- Тел.: 42-83-73, 49-48-05, 49-48-16
12. Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Мары, улица Кемине, 33
- Тел.: 4-66-65, 4-63-42, 4-66-10
13. Морская средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Туркменбаши, ул. Довлетмаммета Азади, 75
- Тел.: 4-77-78, 4-77-79, 4-75-15
14. Речная средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Туркменабат, ул. Гурбансолтан эдже, 21
- Тел.: 7-44-52, 3-63-63
15. Ашхабадская политехническая средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Ашхабад, ул. Эсгерлер, 68
- Тел.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55
16. Средняя профессиональная школа коммунального хозяйства:
- Адрес: Марыйский велаят, г. Мары, ул. Байрам хана, 1
- Тел.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58, 5-12-01
17. Техническая средняя профессиональная школа Государственного концерна «Туркменхимия»:
- Адрес: г. Туркменабат, посёлок Амуль, ул. Достлук, 20
- Тел.: 7-17-25, 7-91-04
18. Ашхабадская издательско-полиграфическая средняя профессиональная школа:
- Адрес: г. Ашхабад, ул. Галкыныш, 66
- Тел.: 22-07-35, 22-16-99