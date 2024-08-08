Опубликован список средних профессиональных учебных заведений Туркменистана, где продолжается прием документов

Опубликован полный список средних профессиональных учебных заведений Туркменистана, в которых продолжается прием документов от абитуриентов.

Согласно информации, абитуриенты и их родители могут ознакомиться с перечнем заведений различных направлений, включая финансово-экономические, агропромышленные, нефтегазовые, транспортные и другие специализированные школы.

Прием документов продлится до 19 августа.

В опубликованном перечне представлены полные адреса и контактные телефоны каждого учебного заведения, что облегчает процесс подачи документов для поступающих.

Turkmenportal приводит полный список учебных заведений:

1. Финансово-экономические средние профессиональные школы:

Ахалского велаята:

Адрес: г. Геоктепе, ул. А. Аннаниязова, 89

Тел.: 4-70-60, 4-70-61, 4-70-62

Балканского велаята

Адрес: Балканский велаят, г. Кизыл-Арват, ул. Д. Азади, 1 «ç»

Тел.: 5-14-44, 5-14-40, 5-14-39

Дашогузского велаята

Адрес: г. Дашогуз, «Меркез-1», 5/2

Тел.: 9-09-22

Лебапского велаята

Адрес: г. Туркменабат, ул. Гурбансолтан эдже, 22

Тел.: 3-99-65, 3-99-68

Марыйского велаята

Адрес: Марыйский велаят, г. Байрамали, ул. Райдашлык, 5

Тел.: 6-92-96, 6-92-97

Ашхабадская

Адрес: г. Ашхабад , проспект им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова (1987), 112

, проспект им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова (1987), 112 Тел.: 49-64-29, 49-64-25, 49-00-52

2. Торгово-кооперативная школа Министерства торговли и внешнеэкономических связей:

Адрес: г. Ашхабад , ул. 2060 (Аба Аннаева), 51

, ул. 2060 (Аба Аннаева), 51 Тел.: 36-85-32, 36-83-28

3. Школа подготовки авиационного персонала агентства «Туркменховаёллары»:

Адрес: г. Ашхабад, аэропорт

Тел.: 23-34-21

4. Балканабатская нефтяная средняя профессиональная школа:

Адрес: Балканский велаят, г. Балканабат, ул. Атамурата Аннанияз оглы, 11

Тел.: 3-12-20, 7-01-25, 7-01-26, 7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14

5. Агропромышленные средние профессиональные школы:

Туркменабатская

Адрес: г. Туркменабат, улица Зелили, 1 «А»

Тел.: 9-88-12, 9-89-56, 9-87-71

Ашхабадская

Адрес: г. Ашхабад, ул. 2070 (Тегеранская), 6

Тел.: 34-91-24, факс: 34-91-79

Дашогузская

Адрес: г. Дашогуз, улица Ёлчы, 370

Тел.: 6-45-58

Байрамалийская

Адрес: г. Байрамали, улица Талыплар, 1

Тел.: 6-38-19, 6-07-84, 6-38-41

6. Ашхабадская средняя профессиональная школа туризма:

Адрес: г. Ашхабад , улица 2105/5 (Маммет Гурбанова), 33

, улица 2105/5 (Маммет Гурбанова), 33 Тел.: 76-74-14, 76-75-15, 76-75-05

7. Специализированная банковская школа им. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова:

Адрес: г. Ашхабад , улица 1916 (Б. Аннанова), 129

, улица 1916 (Б. Аннанова), 129 Тел.: 28-71-56, 28-71-66

8. Ашхабадская строительная средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Ашхабад, Гурбансолтан эдже шаёлы, 10

Тел.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82

9. Ашхабадская cредняя профессиональная школа железнодорожного транспорта:

Адрес: г. Ашхабад, ул. 2035 (Кемине), 84

Тел.: 94-31-47

10. Ашхабадская механико-технологическая средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Ашхабад, улица 2052 (Хыдыра Деряева), 4

Тел.: 36-49-20, 36-04-16

11. Ашхабадская энергетическая средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Ашхабад, улица Огузхана, 13

Тел.: 42-83-73, 49-48-05, 49-48-16

12. Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Мары, улица Кемине, 33

Тел.: 4-66-65, 4-63-42, 4-66-10

13. Морская средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Туркменбаши, ул. Довлетмаммета Азади, 75

Тел.: 4-77-78, 4-77-79, 4-75-15

14. Речная средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Туркменабат, ул. Гурбансолтан эдже, 21

Тел.: 7-44-52, 3-63-63

15. Ашхабадская политехническая средняя профессиональная школа:

Адрес: г. Ашхабад , ул. Эсгерлер, 68

, ул. Эсгерлер, 68 Тел.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55

16. Средняя профессиональная школа коммунального хозяйства:

Адрес: Марыйский велаят, г. Мары, ул. Байрам хана, 1

Тел.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58, 5-12-01

17. Техническая средняя профессиональная школа Государственного концерна «Туркменхимия»:

Адрес: г. Туркменабат, посёлок Амуль, ул. Достлук, 20

Тел.: 7-17-25, 7-91-04

18. Ашхабадская издательско-полиграфическая средняя профессиональная школа: