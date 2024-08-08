Китайская компания оказалась под огнем критики за использование гороскопов при найме

Недавно компания из Гуанчжоу (Китай), опубликовала вакансию на должность административного работника, которая вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве. Помимо стандартных критериев, таких как опыт работы и владение офисными программами, в объявлении содержалось неожиданное условие: кандидаты, рожденные в год собаки по китайскому календарю, не должны были подавать заявки, сообщает Mail.ru.

Это требование спровоцировало волну критики в социальных сетях Китая, где многие пользователи обвинили работодателя в дискриминации. Представитель компании попытался объяснить ситуацию, сославшись на убеждения руководителя фирмы. По его словам, глава компании, родившийся в год дракона, считает, что ему сложно найти общий язык с людьми, чей знак – собака.

Один из комментаторов в сети иронично заметил: «Я всегда считал, что после 35 лет трудно найти хорошую работу, но я не ожидал, что мой знак зодиака станет проблемой».