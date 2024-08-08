Делегаты Туркменистана участвовали в семинаре по подготовке инструкторов ВТамО

Сотрудники таможенных органов Туркменистана приняли участие в региональном семинаре по повышению знаний и содействию в реализации концепции подготовки инструкторов таможенных и других компетентных органов, который проходил с 30 июля по 1 августа в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.

Мероприятие было организовано в рамках инициативы Группы профилирования пассажиров и грузов на границе, реализуемой через Глобальную программу УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками.

В семинаре приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Туркменистан представляли директор Учебного центра таможни, сотрудник Международного аэропорта города Ашхабада, а также сотрудник таможенного поста «Паром гечелгеси» Балканской велаятской таможни.

Следующим этапом в течение августа-декабря последует отбор кандидатов на основе анкет. После этого в первом квартале 2025 года будут проведены аккредитационные тесты. Кандидаты, успешно сдавшие тесты, получат статус инструкторов, аккредитованных ВТамО, отмечает источник.