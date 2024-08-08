В Туркменистане завершается прием документов в средние профессиональные учебные заведения

19 августа заканчивается прием документов от абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Туркменистана. Вступительные экзамены начнутся с 22 августа.

Для поступающих доступен широкий выбор учебных заведений по всей стране, предлагающих разнообразные специальности. Среди них финансово-экономические школы в каждом велаяте, учебные заведения в сферах торговли, авиации, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, туризма, банковского дела, строительства, железнодорожного и морского транспорта, энергетики и других отраслей.

Абитуриенты и их родители могут ознакомиться с планом приема на 2024/2025 учебный год и списком необходимых документов на сайте Turkmenportal в разделе «Справочник».

Желающим поступить рекомендуется не откладывать подачу документов на последний момент и воспользоваться оставшимся временем для тщательной подготовки к вступительным экзаменам.