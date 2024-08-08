В Туркменистане возрождаются традиционные игры

В Туркменистане наблюдается возрождение интереса к старинным обрядовым играм, которые становятся неотъемлемой частью современных праздничных мероприятий. Эти игры, тесно связанные с народным сельскохозяйственным календарем, приобретают новую жизнь в контексте национальных торжеств. Об этом говорится в материале Asmannews.

Особое место среди возрожденных традиций занимают игры, приуроченные к празднованию Новруза – древнего праздника весеннего равноденствия, широко отмечаемого в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В дни Новруза улицы и площади туркменских городов и сел наполняются яркими представлениями: канатоходцы демонстрируют свое мастерство, борцы-пальваны меряются силой, а всадники соревнуются в човгане – традиционной конной игре.

Среди популярных обрядовых игр можно выделить «яглык атды», в которой молодежь, обходя дворы, исполняет песни-колядки и собирает угощения в специальные платки-фартуки. Не менее интересна игра «яглыга товусмак», где юноши соревнуются в ловкости, пытаясь достать подвешенный платок.

Девушки продолжают традицию игры «монджук атды» – гадания на бусинах, которое со временем превратилось в веселое состязание в находчивости, сопровождаемое песнями и речитативами.

Важно отметить, что возрождение традиционных игр не ограничивается только молодежью. Игра «юзук-юзук» популярна среди людей всех возрастов, включая старейшин.

Этот ренессанс народных игр не только способствует сохранению культурного наследия Туркменистана, но и создает новые формы организации праздников, объединяя традиции прошлого с современностью. Такие игры как «айтерек-гунтерек», «чилик», «алтын гапак» и многие другие вновь обретают популярность, внося яркие краски в палитру национальных торжеств.

Возрождение этих игр является важным шагом в сохранении и передаче культурных традиций новым поколениям туркменистанцев, способствуя укреплению национальной идентичности и связи между поколениями.