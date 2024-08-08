В Марыйском велаяте Туркменистана увеличилось поголовье мелкого рогатого скота

В Марыйском велаяте Туркменистана поголовье овец и коз достигло 5,68 миллиона голов, из которых 4,99 миллиона содержатся в частных отарах. Животноводы велаята успешно завершили весеннюю стрижку овец и теперь готовятся к осенней кампании, которая начнется во второй половине августа и продлится до 20 сентября. Об этом говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».

Середина лета для животноводов региона – это время подведения итогов первого полугодия и планирования работ на вторую половину года. Овцеводы успешно справляются с задачами по созданию новых отар и заготовке кормов, сочетая современные научные методы с традиционными подходами к содержанию и разведению овец.

После завершения окотной кампании чабаны-арендаторы и специалисты провели необходимый уход за молодняком и его ветеринарное обслуживание. Сейчас овцеводы находятся на последнем этапе формирования новых отар, выпас которых доверяется опытным пастухам.

Параллельно с этим ведется активная заготовка кормов на зиму. Сбор растительных кормов продолжится до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Животноводы также занимаются ремонтом агилов и кошар, очисткой колодцев для водопоя и созданием запасов концентрированных кормов.

В октябре начнутся зоотехнические мероприятия в рамках осенней племенной кампании. Специалисты проведут оценку и отбор баранов-производителей и овцематок, организуют обучающие семинары по селекции, воспроизводству поголовья и ветеринарному обслуживанию.

Комплексный подход к уходу за стадами и своевременная подготовка к зимнему периоду позволяют животноводам Мургабского оазиса обеспечивать сохранность поголовья и хорошую упитанность отар в холодное время года, что является залогом дальнейшего роста численности овец в регионе.