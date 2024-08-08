Азмун забил гол в дебютном матче за «Шабаб Аль-Ахли»

Сердар Азмун отметился голом в своем первом матче за новый клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Это произошло в квалификации элитной Лиги чемпионов АФК, где его команда одержала победу над иранским «Сепаханом» со счетом 4:1 в дополнительное время.

Азмун вышел на поле на 61-й минуте встречи и уже через минуту забил свой первый гол за новую команду. Благодаря этой победе «Шабаб Аль-Ахли» вышел в следующую стадию квалификации, где 13 августа встретится с катарской «Аль-Гарафой». Победитель этого матча получит путевку в групповой этап турнира.

До перехода в клуб из ОАЭ Азмун выступал за итальянскую «Рому» на правах аренды. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.