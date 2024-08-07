Федеральный суд США вынес решение, согласно которому компания Google признана монополистом на рынке поисковых систем. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на судебное постановление. Суд установил, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением для вытеснения конкурентов.

Судья заявил: «Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию». Компания тратила «миллиарды долларов» на сделки с производителями смартфонов, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию.

В 2021 году Google выплатила $26 млрд для обеспечения статуса поисковика по умолчанию в смартфонах и браузерах. Следующим этапом суд должен определить меры, которые необходимо предпринять в отношении Google. Министерство юстиции США, выступавшее истцом, пока не озвучило, каких санкций будет добиваться. Google планирует обжаловать решение суда. Параллельно с этим делом, в январе 2023 года Минюст США подал еще один иск против Google, обвиняя компанию в доминировании на рынке интернет-рекламы.

Рассмотрение этого дела должно начаться в сентябре 2024 года. Это решение суда может иметь серьезные последствия для бизнес-модели Google и может привести к значительным изменениям на рынке поисковых систем и интернет-рекламы.