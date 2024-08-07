Чемпионат Туркменистана по футболу продолжится без «Энергетика»

Футбольный клуб «Энергетик» из города Мары не примет участие в третьем круге чемпионата Туркменистана и розыгрыше Кубка страны. Это стало известно из обновленного расписания сезона-2024, опубликованного изданием Jankoyer. В результате этого решения, чемпионат и Кубок Туркменистана продолжатся с участием восьми команд Высшей лиги.

Федерация футбола Туркменистана объявила даты проведения оставшихся матчей сезона. Третий круг национального чемпионата стартует 16 августа матчем между «Ахалом» и столичным «Ашхабадом».

Кубок Туркменистана начнется 20 августа с четвертьфинальных матчей, где место «Энергетика» займет туркменбашинский «Шагадам». Матч за Суперкубок Туркменистана состоится 29 сентября между командами «Аркадаг» и «Ахал».

«Энергетик» выступал в Высшей лиге Туркменистана с 2015 года, представляя Марыйский велаят. На момент выхода из турнира команда занимала 9-е место в турнирной таблице с 5 очками в 16 матчах.

За время своего существования клуб дважды занимал третье место в чемпионате Туркменистана – в 2016 и 2018 годах, что являлось лучшим результатом в его истории.

Георгий АСЛАНЯН