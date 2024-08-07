Ученый рассказал о стратегиях по охране растений в новом издании Красной книги Туркменистана

Один из авторов нового, 4-го издания Красной книги Туркменистана, директор Национального института пустынь, растительного и животного мира Туркменистана, кандидат биологических наук Пирли Кепбанов рассказал о стратегиях по защите и сохранению растительного мира, приведенных в книге. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

— В новое издание Красной книги вошли более 20 видов растений, которые ранее не считались находящимися под угрозой исчезновения. Вместе с тем, благодаря успешным мерам по охране, из списка были исключены 18 видов, популяции которых восстановились, — отметил П.Кепбанов.

В новом издании содержатся конкретные рекомендации по сохранению редких видов растений, такие как создание новых охраняемых природных территорий, проведение регулярного мониторинга состояния видов и возможности реализации просветительских программ для населения.

Среди основных угроз для растительного мира учёный выделил изменение климата, деградацию почвы, расширение сельскохозяйственных угодий и нерациональное использование водных ресурсов. Наиболее уязвимы аридные зоны (территории с сухим и засушливым климатом), где растительный покров особенно чувствителен к изменениям климата и антропогенному воздействию.

— Ключевыми элементами системы охраны природы являются особо охраняемые природные территории. Они обеспечивают сохранение уникальных экосистем и генетических ресурсов, – подчеркнул Пирли Кепбанов.

Дальнейшее укрепление материально-технической базы, проведение природоохранных мероприятий, а также повышение экологической грамотности населения и вовлечения местных сообществ в процесс охраны природы будет способствовать более эффективной защите экосистем, улучшению состояния природных ресурсов и устойчивому развитию особо охраняемых природных территорий, считает ученый.

Напомним, что четвертое издание Красной книги Туркменистана вышло в июне этого года, оно включает в себя редкие и исчезающие виды животных и растений, нуждающиеся в охране на территории страны.