Туркменистан представит свой туристический потенциал на выставке в Китае

Представители Туркменистана примут участие в Международной туристической выставке «Шелковый путь в Сиане-2024», которая пройдет с 9 по 11 августа в китайском городе Сиань.

Делегацию возглавит руководитель Управления туризма Министерства культуры Акынияз Агамурадов, сообщает Asmannews.

Выбор Сианя в качестве места проведения форума имеет символическое значение. Этот город, являющийся крупным промышленным и культурным центром Китая, в древности был ключевым пунктом Великого Шёлкового пути, связывавшего Китай с государствами Центральной Азии.

Интересно отметить, что Сиань является городом-побратимом туркменского города Мары, через который также проходил маршрут этой исторической торговой магистрали, отмечает источник.