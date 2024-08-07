Турецкий авиационный университет примет на обучение первых студентов из Туркменистана

Студенты из Туркменистана в этом году будут обучаться в университете Турецкой авиационной ассоциации.

Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на слова ректора университета.

Исходя из интенсивного спроса из-за рубежа, турецкий университет готовит высококвалифицированные кадры для дружественных стран, включая как государственные, так и частные компании в сфере авиации. Такая договоренность есть и с «Туркменскими авиалиниями», отметил ректор.

Первая группа для обучения сформирована в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между АООТ Авиакомпания «Туркменистан» и Университетом Турецкой авиационной ассоциации, подписанным на полях дипломатического форума в Анталии 1 марта 2024 года.

Турецкий авиационный университет ожидает, что в дальнейшем список направлений подготовки специалистов для «Туркменских авиалиний» расширится: от бортового обслуживания до авиационных технологий, от авиалогистики до управления полетами.