Театры Туркменистана представят разнообразную программу в выходные 10-11 августа

В предстоящие выходные, 10 и 11 августа 2024 года, театры Туркменистана порадуют зрителей богатой и разнообразной программой, сообщает сайт Министерства культуры Туркменистана.

Семь ведущих театров страны, расположенных в разных регионах, представят зрителям как классические постановки, так и новые спектакли.

Главный академический драматический театр Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде покажет комедию «Веселые шутники» (Şadyýan wäşiler) и драму «Тебе ложь, мне правда» (Saňa ýalan, maňa çyn).

В Государственном драматическом театре имени Амана Гулмамедова города Аркадаг зрители смогут увидеть лирическую постановку «Ночь, когда шел дождь» (Ýagyş ýagan gijesi) и фольклорную драму «Песчаная невеста» (Gumly gelin).

Особенно насыщенная программа ожидается в Туркменском государственном кукольном театре, где за два дня будет показано пять спектаклей, включая детские утренники «Радуга детства» (Çagalyk älemgoşary) и вечернюю постановку для взрослых «Когда кипит молодое сердце» (Juwan kalbym joşanda).

В велаятских театрах также пройдут интересные постановки. Так, в Дашогузе и Лебапе будут представлены литературно-музыкальные спектакли, посвященные великому туркменскому поэту Махтумкули. А в Государственном драматическом театре имени Кемине Марыйского велаята зрители увидят современные пьесы о семейных ценностях.