ПРООН в Туркменистане провела ряд тренингов для молодежи по основам предпринимательства

С 15 июля по 2 августа Программа развития ООН провела в городе Балканабат, этрапе Бюзмейин и этрапе Саят серию наставнических тренингов, посвященных основам предпринимательства для молодежи.

Тренинги были направлены на предоставление молодежи необходимых предпринимательских навыков, стимулирование инноваций в бизнесе и поддержку экономического развития в соответствии с целями ПРООН по укреплению устойчивости и предотвращению насильственного экстремизма в регионе.

Всего в обучении приняли участие 72 представителя молодежи. Тренинги предоставили участникам всестороннюю платформу для изучения ключевых тем предпринимательства, таких как бизнес-планирование, финансовое управление, анализ рынка, а также изучение вариантов государственной поддержки для местных предпринимателей.

Тренинг в Саяте привлек внимание местных властей и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, создавая возможности для участников получить дальнейшую поддержку и наставничество.

Ожидается, что проведенные тренинги позволят молодым женщинам и мужчинам получить знания и инструменты, необходимые для вклада в более динамичную и инклюзивную экономику, а также способствовать миру и стабильности в стране и за её пределами.

Тренинги проводились в рамках странового компонента регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии».

Данный проект, реализуемый в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, направлен на повышение устойчивости сообществ, расширение прав и возможностей молодежи и противодействие насильственному экстремизму, как это изложено в Специальном отчете о человеческой безопасности человека за 2022 год. Охватывая Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан проект способствует укреплению социальной сплоченности и регионального взаимодействия через организацию встреч высокого уровня, молодежных обменов и учебных мероприятий. Проект строится на диалоге «Центральная Азия плюс Япония» и соответствует Плану действий Генерального секретаря и резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 2250 о Молодежи, Мире и Безопасности, сообщается в пресс-релизе ПРООН.