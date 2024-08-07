Какие спектакли покажет Пушкинский театр в Ашхабаде в сентябре

Предлагаем ашхабадцам и гостям столицы ознакомиться с репертуаром спектаклей Государственного русского драматического театра им.А.С.Пушкина на сентябрь.

Вск.01.09. С.Астраханцев «Красная шапочка» в 11:00, 13:00;

Вск.01.09. Л.Герш «Свободные бабочки» в 19:00;

Чет. 05.09. Премьера А.Володин «Ящерица» в 19:00;

Пят.06.09. Премьера А.Володин «Ящерица» в 19:00;

Суб.07.09. Ю.Энтин, В.Ливанов «Бременские музыканты» в 12:00;

Суб.07.09. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине» в 19:00;

Вск.08.09. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» в 11:00, 13:00;

Вск.08.09. М.Ворфоломеев «Святой и грешный» в 19:00;

Суб.14.09. Т.Ширяева «Колобок» в 12:00;

Суб.14.09. А.Васильев «Сестры» в 19:00;

Вск.15.09. М.Садовский «Маша и медведь» в 11:00, 13:00;

Вск.15.09. А.Васильев «Сестры» в 19:00;

Пят.20.09. С.Белов «Шикарный мужчина» в 19:00;

Суб.21.09. Л.Трухачева «Приключения Худайберды» в 12:00;

Суб.21.09. И.Султанов «Семейная тайна» в 19:00;

Вск.22.09. А.Ишанкулиев «Кривой ворон» в 11:00, 13:00;

Вск.22.09. У.Гаджибеков «Аршин мал алан» в 19:00;

Пят.27.09. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов «Струны души» в 19:00;

Суб.28.09. М.Садовский «Маша и медведь» в 12:00;

Суб.28.09. Премьера А.Володин «Ящерица» в 19:00;

Вск.29.09. Ю.Энтин, В.Ливанов «Бременские музыканты» в 11:00, 13:00;

Вск.29.09. А. Курейчик «Исполнитель желаний» в 19:00.