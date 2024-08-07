В Туркменистане вышел новый номер журнала «Молодежь с Аркадагом»

Творческий коллектив журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом») при Центральном совете Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули представил читателям седьмой номер электронного издания, сообщает TDH.

На первых страницах свежего номера читатели могут ознакомиться со статьей «Ady dünýä dolan beýik Pyragy», посвященной визиту Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан. Также в номере представлена статья спортивного журналиста из Парижа, где проходят 33-е летние Олимпийские игры-2024, а также материал о творческом фестивале молодежи в России.

Кроме того, журнал предлагает статьи на тему цифровых технологий, интересные сведения о знаменитой Аял-бахши, новые стихи молодых поэтов и обзор шагов, предпринимаемых Туркменистаном для развития международного сотрудничества в области продовольственной безопасности.

Скачать новый номер журнала можно на веб-сайте «Türkmenmetbugat» и его мобильных приложениях.