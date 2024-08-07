Восточный регион Туркменистана планирует собрать богатый урожай хлопка

Хлопководы Лебапского велаята Туркменистана готовятся к сбору рекордного урожая хлопка в этом сезоне. Планируется собрать хлопчатник с 130 тысяч гектаров земли, говорится в сообщении Arzuw NEWS.

Для успешного выполнения плана фермеры применяют современные агротехнические методы, включая водозаборные работы и очистку канав.

Высокоэффективная техника позволяет проводить пятирядные очистные работы, а механики производственного объединения «Лебапобахызмат» и промышленного предприятия «Обахызмат» обеспечивают бесперебойную эксплуатацию сельскохозяйственного оборудования.