Fitch повысило рейтинг Туркменистана

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте с В+ до ВВ- со стабильным прогнозом. Это решение обусловлено значительным улучшением суверенного баланса страны, ростом валютных резервов и дисциплинированной бюджетной политикой правительства, передает МИЦ.

Согласно анализу Fitch, чистые иностранные активы государства (SNFA) Туркменистана ожидаемо вырастут до 55,9% ВВП к концу 2024 года, что является самым высоким показателем в аналогичной группе стран. Валютные резервы страны продолжают увеличиваться и, по оценкам агентства, смогут покрыть текущие внешние платежи почти на 55 месяцев, что значительно превышает средний показатель стран с рейтингом BB.

Fitch прогнозирует профицит государственного бюджета Туркменистана в размере 0,2% ВВП в 2024 году, что близко к среднему показателю за 2021-2023 годы. Ожидается, что общий государственный долг снизится до 2,9% ВВП к концу 2026 года, что является самым низким показателем среди стран с рейтингом BB.

Агентство также отмечает значительный рост Стабилизационного фонда Туркменистана, объем которого, по прогнозам, достигнет около 32 млрд туркменских манатов (11% ВВП) к концу 2024 года. Эти факторы в совокупности свидетельствуют об укреплении финансового положения страны и обосновывают повышение ее кредитного рейтинга.