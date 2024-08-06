Туркменские медики прошли обучение в корейском Пусане

Медицинские работники Туркменистана прошли курс четырехнедельной программы клинической подготовки в Госпитале корейской медицины Пусанского национального университета. Об этом сообщает сайт Посольства Туркменистана в Сеуле.

Курс был направлен на изучение передовой клинической теории и методик корейской медицины, а также на продолжение совместных усилий, начатых в прошлом году.

Участники программы обучения смогли получить знания и опыт у профессоров кафедр корейской медицины, восстановительной медицины, а также акупунктурной медицины.

Для туркменских врачей в течение четырехнедельного курса обучения было организовано несколько выездных экскурсий в медицинские учреждения Кореи. Они также посетили Herbal Medicine Standard Prescription Center, где наблюдали за процессом получения производства фитопрепаратов, отмечает источник.