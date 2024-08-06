Туркменские бойцы одержали серию ярких побед на международной арене в 2024 году

Спортсмены из Туркменистана демонстрируют впечатляющие результаты на международной арене в 2024 году. С начала года туркменские бойцы ММА одержали ряд значимых побед в различных турнирах, не потерпев ни одного поражения.

Последним успехом стала победа Эзиза Пенджиева на турнире Fight Nights RDD Series 4 августа. Туркменский боец одолел таджикского соперника Нурали Джобирова удушающим приёмом во втором раунде. Это уже четвертая профессиональная победа в карьере Пенджиева.

Успешно выступили и другие туркменские бойцы. В середине июня чемпион Туркменистана по К1 Шазада Атаев нокаутировал россиянина Андрея Барановского на турнире Fight Nights в Ульяновске. В феврале Абдулла Бабаев, мастер спорта международного класса по боевому самбо, победил таджикского бойца Абдулазиза Юлдошева на турнире AMC Fight Nights 123.

Значительных успехов добился и Довлетджан Ягшимурадов. 22 июня он победил камерунца Симона Бийонга на турнире PFL 5 в США единогласным решением судей, обеспечив себе участие в плей-офф Гран-при PFL в полутяжелом весе. А 13 апреля Ягшимурадов одержал победу техническим нокаутом над словенцем Джейкобом Недо на турнире PFL 2 в Лас-Вегасе.

Кроме того, убедительную победу на боксёрском турнире Pulse UP Boxing в Москве одержал Хурсанд Иманкулиев.

Георгий АСЛАНЯН