Туркменистан предоставил льготы для таджикских большегрузов в порту Туркменбаши

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим сообщил о новых транзитных льготах для таджикских большегрузных автомобилей в Туркменистане. Согласно заявлению, таджикские грузовики теперь могут бесплатно находиться на терминале порта Туркменбаши до 60 дней, сообщает Sputnik Таджикистан.

Это решение стало результатом договоренности между Таджикистаном и Туркменистаном, направленной на улучшение условий транзита грузов. Международный морской порт Туркменбаши, открытый в мае 2018 года, является крупным логистическим узлом региона. Порт располагается на площади 152 гектара и включает в себя различные терминалы, в том числе пассажирский, контейнерный, сыпучих и генеральных грузов, а также полипропиленовый.

Инфраструктура порта позволяет обслуживать до 17 судов одновременно, имея общую длину причалов 1800 метров. Ежегодно порт способен обрабатывать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч грузовых автомобилей. Его пропускная способность составляет 17 миллионов тонн грузов, не считая нефтепродуктов.