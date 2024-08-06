Туркменистан и Синьцзян укрепляют сотрудничество в сельском хозяйстве

Туркменистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая договорились об углублении сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Это стало главным итогом встречи заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыева с руководством Синьцзяна, состоявшейся 2 августа в Урумчи, передает МИЦ.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая энергетику, образование и медицину. Однако особое внимание было уделено аграрному сектору. Атахаллыев подчеркнул, что сельское хозяйство является базовой отраслью туркменской экономики, и выразил заинтересованность в изучении передового опыта Синьцзяна в этой сфере.

В ходе переговоров были затронуты такие аспекты сельскохозяйственного сотрудничества, как семеноводство, сельхозтехника, переработка продукции и управление водными ресурсами. Туркменская сторона высоко оценила достижения Синьцзяна в развитии современного сельского хозяйства и выразила надежду на расширение обменов в области научной селекции, животноводства и производства готовой продукции.

Встреча прошла в рамках реализации стратегических договоренностей, достигнутых между руководством Туркменистана и Китая. Обе стороны подтвердили важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства между регионами двух стран.