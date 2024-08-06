Туркменистан внедряет стентирование периферических сосудов

В Туркменистане готовятся к внедрению инновационной операции по стентированию периферических сосудов. Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказал Язмурат Гараджаев, директор Госпиталя с научно-клиническим центром кардиологии. Эта процедура станет первой в своем роде в стране и будет проводиться специалистами ангиохирургического отделения госпиталя.

Госпиталь с научно-клиническим центром кардиологии является ведущим медицинским учреждением Туркменистана в области сердечно-сосудистых заболеваний. По словам директора, клиника оснащена современным оборудованием мирового уровня и укомплектована высококвалифицированными специалистами, многие из которых прошли обучение в ведущих клиниках Германии, Австрии, России и Турции.

В настоящее время в госпитале проводится широкий спектр кардиологических и кардиохирургических вмешательств. Ежегодно выполняется более 200 операций на сердце, включая аортокоронарное шунтирование и коррекцию сложных нарушений сердечных функций. Отделение рентген-эндоваскулярной хирургии проводит около 400 операций по установке стентов в сердце и кровеносные сосуды в год.

Внедрение стентирования периферических сосудов станет важным шагом в развитии кардиохирургии Туркменистана. Эта процедура позволит улучшить лечение пациентов с заболеваниями периферических артерий, снизить риск осложнений и ускорить процесс реабилитации.