Пушкинский театр в Ашхабаде открывает новый сезон

Государственный русский драматический театр им.А.С.Пушкина открывает новый сезон. Показ спектаклей начинается уже с середины августа.

Согласно репертуару, в театре в августе будут показаны следующие спектакли:

Пят.16.08. О.Волкова, М.Мамметкурбанов «Счастье туркмен» в 19:00;

Суб.17.08. М.Садовский «Маша и медведь» в 12:00;

Суб.17.08. Р.Тома «Восемь любящих женщин» в 19:00;

Вск.18.08. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» в 11:00, 13:00;

Вск.18.08. Ф.Шиллер «Коварство и любовь» в 19:00;

Пят.23.08. А. Курейчик «Исполнитель желаний» в 19:00;

Суб.24.08. Т.Ширяева «Колобок» в 12:00;

Суб.24.08. Л.Разумовская «Сад без земли» в 19:00;

Вск.25.08. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» в 11:00, 13:00;

Вск.25.08. С.Сербазов, М.Мамедкурбанов «Струны души» в 19:00;

Пят.30.08. Г.Хугаев «Андро и Сандро» в 19:00;

Суб.31.08. О.Корыхалова «Раз и Два» в 12:00;

Суб.31.08. А.Володин «Пять вечеров» в 19:00.