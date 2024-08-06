Президенты Туркменистана и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

В ходе телефонного разговора между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, главы государств обсудили реализацию совместных проектов в газовой, энергетической и транзитно-транспортной сферах, сообщает TDH.

Лидеры подчеркнули важность выполнения ранее достигнутых договорённостей, особенно в секторе транспорта, который является ключевым направлением межгосударственного партнёрства.

Президенты также отметили высокий уровень туркмено-казахстанских отношений и обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, а также координацию на международной арене.