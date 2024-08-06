Начался период ретроградного Меркурия

С 5 по 28 августа наступает очередной период ретроградного движения Меркурия, который, по мнению астрологов, может оказать влияние на различные аспекты нашей жизни. Это явление, повторяющееся три-четыре раза в год, традиционно считается временем, когда стоит проявлять осторожность в принятии важных решений и начале новых проектов, сообщает «МИР 24».

Меркурий, ассоциируемый в астрологии с коммуникациями, торговлей и перемещениями, во время ретроградного движения может вызывать определенные сложности в этих сферах. Возможны задержки в транспортном сообщении, проблемы со связью и нарушения достигнутых ранее договоренностей.

Астрологи рекомендуют в этот период с осторожностью подходить к планированию дел, особенно тех, которые зависят от внешних факторов. Если нельзя избежать важных встреч, к ним следует особенно тщательно готовиться.

Также не рекомендуется совершать крупные приобретения, особенно технику, начинать новую работу или затевать ремонт. Однако это время может быть благоприятным для завершения текущих проектов и подведения итогов.