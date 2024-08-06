В Туркменистане проведена серия тренингов для молодежи по устойчивому сельскому хозяйству

С 22 по 30 июля в Ахалском, Дашогузском и Марыйском велаятах Туркменистана проведена серия наставнических тренингов для молодежи по основам устойчивого сельского хозяйства.

Обучение было направлено на оказание наставнической поддержки молодежи в пилотных регионах проекта, укрепление их устойчивости к современным вызовам и продвижение устойчивых сельскохозяйственных практик в Туркменистане.

Тренинги провела Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в рамках Странового компонента регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии».

Программа тренингов охватывала различные темы, включая передовые сельскохозяйственные практики, эффективное управление почвенными ресурсами, рациональное использование водных ресурсов, безопасность в сельском хозяйстве и цифровизацию в сельском хозяйстве. Участники также изучили пути развития в садоводстве и животноводстве, основы животноводства, а также планирование и управление фермерскими хозяйствами, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Участники получили углубленные знания о лучших сельскохозяйственных практиках и устойчивых и инновационных подходах в сельском хозяйстве.

Аманова Зулейха, участница из Байрамали рассказала:

«Тренинг был очень полезным. Я узнала много о рациональном использовании водных ресурсов, управлении почвами и использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве. Эти новые идеи помогут мне повысить урожайность на нашей семейной ферме».

Серия тренингов была проведена при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.