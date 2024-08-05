Умар Нурмагомедов одержал победу над Кори Сэндхагеном в главном бою UFC в Абу-Даби

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC, главным событием которого стал поединок между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном в легчайшем весе, сообщает sportbox.ru.

Бой продлился все запланированные пять раундов и завершился убедительной победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Счет по карточкам составил 50-45, 49-46, 49-46 в пользу россиянина.

Для Умара Нурмагомедова эта победа стала 18-й в профессиональной карьере, при этом он по-прежнему не имеет поражений. Сэндхаген потерпел 5-е поражение в 22 боях.

Стоит отметить, что Умар Нурмагомедов является двоюродным братом легендарного Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC в легком весе.