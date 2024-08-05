Туркменские арбитры приняли участие в семинаре элитных судей по футзалу

Инспектор элитных арбитров АФК, начальник Судейского отдела ФФТ Вадим Баратов и судья Мерджен Багшыева представили Туркменистан на семинаре элитных судей по футзалу АФК 2024 в Куала-Лумпуре.

Пятидневная программа включала сбалансированное сочетание теоретических и практических занятий, которые оценивали опыт участников в нескольких аспектах игры, включая их понимание Правил игры, а также их физическую подготовку и аналитические способности.

В ходе семинара были проведены несколько ключевых сессий, на которых обсуждались важные темы, такие как единообразие и возможные поправки к Правилам игры на сезон 2024/25, а также проводились практические занятия для проверки физической подготовки судей.