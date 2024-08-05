Туркменская делегация посетила свободную экономическую зону «Кларк-Фрипорт» на Филиппинах

Во второй день визита в Республику Филиппины, делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым посетила свободную экономическую зону «Кларк-Фрипорт». Этот визит стал важным этапом в углублении сотрудничества между двумя странами, предоставив возможности для обмена опытом и обсуждения перспектив совместных проектов, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В рамках визита состоялась встреча с Управлением по преобразованию и развитию баз (BCDA), целью которой было изучение возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Филиппинская сторона представила детальную презентацию, посвящённую свободной экономической зоне «Кларк-Фрипорт» и амбициозному проекту создания нового экологически чистого города. Также была проведена экскурсия по территории Кларка, что позволило туркменской делегации наглядно ознакомиться с достижениями и инициативами филиппинской стороны.

Туркменская делегация высоко оценила реализуемый проект и выразила заинтересованность в обмене опытом в сфере создания и управления свободными экономическими зонами. Кроме того, в ходе встречи туркменская сторона ознакомила филиппинских коллег с новым умным городом «Аркадаг», с открытия которого прошло чуть больше года. В рамках презентации были продемонстрированы его ключевые особенности и достижения, а также отмечены планы второго этапа строительства города. Туркменская делегация пригласила филиппинских коллег посетить Туркменистан, чтобы подробнее ознакомиться с современным городом «Аркадаг» и установить более глубокие контакты.

Такой обмен опытом и совместные инициативы свидетельствуют о стремлении обеих сторон к укреплению двусторонних отношений и реализации совместных проектов в области экономического развития и инфраструктуры.