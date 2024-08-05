Туркменская бальнеологическая здравница Моллакара — место исцеления

Визитная карточка бальнеологического курорта Моллакара, расположенного на месте засохшего русла Узбоя, — одноимённое озеро. Вода в нём солёная, а берега – илистые, чёрные, содержащие в своём составе много микроэлементов, столь полезных для здоровья человека и защиты его иммунитета. Способствует оздоровлению и природный ландшафт, окружающая среда – заросли туранги и других кустарников, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Климат – сухой, воздух чистый, песок и камень составляют основу так называемой «псамотерапии». С 2012 года здесь действует новый лечебный корпус современного образца, оснащённый самой современной медицинской техникой, позволяющей оказывать пациентам широкий спектр медицинских услуг.

– Здравница начинается с диагностического отделения, – комментирует врач Аразтач Караджаева. – В распоряжении лечащих врачей – электрокардиография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, рентгенография и другое диагностическое оборудование, позволяющее с достоверной точностью определить заболевания, чтобы назначить пациенту курс лечения.

Бальнеологический курорт хорошо зарекомендовал себя при лечении радикулита, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В их лечении широко применяются такие эффективные методы и процедуры, как грязевые «аппликации», водные ванны, различные виды массажа.

— Моллакара – одно из лучших мест исцеления, – делится впечатлениями учительница средней школы № 24 Саятского этрапа Лебапского велаята Халменгли Джумаева. – Я долгое время страдала от боли в спине, в области позвоночника. Моллакаринская грязь, солёная вода исцелили мой недуг. Курс лечения в течение 10 дней дал свои положительные результаты. Сейчас чувствую себя хорошо, летний отдых на озёрном курорте удался.

Предприниматель из генгешлика Пешеналы Марыйского этрапа Марыйского велаята Мекан Ялкабов:

— Поступил я сюда с диагнозом артрит, с болью в коленях. Моллакаринская грязь, ванны, массаж и другие лечебные процедуры, проведённые в течение курса лечения, очень помогли мне. Отдыхая и поправляя своё здоровье на этом уникальном курорте, я воочию убедился в том, что Моллакара – место исцеления!