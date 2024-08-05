Новак Джокович впервые выиграл «золото» Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале олимпийского турнира Джокович одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в двух сетах, завершившихся тай-брейками, об этом сообщает sports.ru.

Это достижение позволило 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» завершить «Золотой карьерный Шлем», включающий победы на всех четырех турнирах «Большого шлема» и олимпийское золото.

Для Джоковича это пятая попытка завоевать олимпийское золото.

Ранее в его активе была бронзовая медаль, полученная на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

После матча сербский теннисист продемонстрировал сильные эмоции, не сдерживая слез радости от долгожданного олимпийского триумфа.​​​​​​​​​​​​​​​​