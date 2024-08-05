Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами производственных объектов в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг. В ходе визита он ознакомился с проектами производственных объектов, которые будут построены в новом городе, и с вертолета осмотрел работы, проводимые на втором этапе строительства, сообщила информационная программа «Ватан».

Гурбангулы Бердымухамедов высказал ряд замечаний по представленным проектам и внес соответствующие коррективы. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность гармоничного сочетания предприятия художественного ковроделия с архитектурным обликом города, его экологическим уровнем и особенностями расположения зданий. Также председатель Халк Маслахаты дал конкретные поручения руководителям по этим вопросам.

Во время полета из Ашхабада в Аркадаг, Гурбангулы Бердымухамедов с высоты птичьего полета осмотрел работы на территории города, особенности расположения зданий и движение транспортных путей. Национальный Лидер туркменского народа отметил важность соблюдения экологических требований при строительстве производственного комплекса и дал указания по размещению сопутствующих объектов.

Кроме того, глава Халк Маслахаты осмотрел места для строительства медицинского кластера, который будет способствовать модернизации системы здравоохранения, увеличению потенциала национальной экономики и созданию новых рабочих мест. Это также важно для улучшения социального обеспечения населения нового города и увеличения его экспортных возможностей.