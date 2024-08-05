В Дашогузе и Туркменбаши построят административные здания министерства адалат Туркменистана

В городах Дашогузе и Туркменбаши планируется возвести административные здания Министерства адалат Туркменистана.

В связи с этим Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на строительство данных административных зданий. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются в установленном порядке, регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.

Ашхабад

Заявки и предложения принимаются до 10 сентября.

Телефоны для справок: (+99312) 44-45-55, 44-46-64.